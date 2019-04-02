Son Dakika Haberleri: Fetö Tanığı: "Gerçek Adını Düğün Davetiyesinden Öğrendim"

Fetö Tanığı: "Gerçek Adını Düğün Davetiyesinden Öğrendim"

33 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan çiftten tutuklu sanık Arif İ.'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, karısı Hülya İ.'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö Tanığı:
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan çiftten tutuklu sanık Arif İ.'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, karısı Hülya İ.'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Arif İ. ve tutuksuz yargılanan karısı Hülya İ. ile avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ver beraatlerini talep etti.

Karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Ahmet Ç., "Ben Osmangazi bölgesinde örgütün muhasebe işlerine yardım ediyordum. Sanık Arif İ. büyük bölge talebe sorumlusuydu. Bizim bölgenin öğrencileriyle ilgileniyordu. Bölgeye bağlı 10-15 öğrenci evi vardı. Ben ismini Akın diye biliyordum. Sanığın düğünü olduğunda davetiyesinde isminin Arif olduğunu gördüm. Genelde bu tarz sorumlular kendi ismini kullanmıyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Arif İ.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Hülya İ.'yi ise 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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