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FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı - Son Dakika

FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı

18.01.2022 09:53

FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı Adana polisi 8 ilde telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları 12 kişiden FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen 18 zanlı tutuklandı.

FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı

ADANA - Adana polisi 8 ilde telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları 12 kişiden FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen 18 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişiyi, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti. Şebekeyi 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası deşifre eden polis, 28 şüpheliyi saptadı. Ekipler, savcılığın şüpheliler haklarında yakalama kararı çıkartmasının ardından 14 Ocak sabahı Adana ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 2'si kadın 28 şüpheli gözaltına alındı.

Polis şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü kişilere "FETÖ'ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz" dediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, yaptıkları telefon görüşmelerinde korkuya kapılmaları için mağdurlara polis telsizi sesi dinlettikleri saptandı. Polisin teknik takibi sırasında 6 vatandaşın, 1 milyon 500 bin lirasının dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri E.A.'nın da aralarında bulunduğu 18 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'zanlı adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı
FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı
FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı
FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı
FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ tehdidiyle 6 milyon 600 bin lira dolandıran 18 sahte polis tutuklandı - Son Dakika
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