Fetö Terör Örgütü Bağlantılı 5 Kişi Yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.



Kayseri başta olmak üzere İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından arandıkları anlaşılan ve askeri öğrenci iken ilişkileri kesilen 11 şüpheli hakkında soruşturma kapsamında; 5 şüpheli yakalandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan O.F.A., Y.D., A.G., T.T. ve E.G.'nin yanı sıra, Ü.B., F.Ç., ve A.C. isimli 3 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü

Almanya'da Bilgisayar Korsanları, Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik Bilgilerini Çaldı

Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı