Son Dakika Haberleri: FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
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FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ...

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 11'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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