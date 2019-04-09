Son Dakika Haberleri: Fetö Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen 6 Jandarma Astsubay ve 29 Üniversite Öğretim...

Fetö Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen 6 Jandarma Astsubay ve 29 Üniversite Öğretim...

32 dakika önce

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen 6 Jandarma Astsubay ve 29 Üniversite Öğretim..., System.String[]
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:58 Kaynak: İHA

Jandarma, Güncel
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