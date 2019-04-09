Fetö Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen 6 Jandarma Astsubay ve 29 Üniversite Öğretim...
32 dakika önce
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:58 Kaynak: İHA
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