FETÖ terör örgütü üyeleri 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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FETÖ terör örgütü üyeleri 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı

30.05.2022 14:51
FETÖ terör örgütü üyeleri 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ adına faaliyetlerine devam ettiğini belirledikleri 5 şahsı yakalamak için 3 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ adına faaliyetlerine devam ettiğini belirledikleri 5 şahsı yakalamak için 3 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Düzce'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişiyi yakalama çalışması başlatıldı. Şüphelilerin İstanbul, Ankara'da olduğunu belirleyen ekipler, Düzce merkezli olarak 3 ilde eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 terör örgütü üyesi de yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör Örgütü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ terör örgütü üyeleri 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ terör örgütü üyeleri 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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