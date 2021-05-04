FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı - Son Dakika

Jandarma tarafından yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında arama kaydı bulunan R.G.Ş. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahsın adli makamlarca yapılan işlemlerini müteakip tutuklandı. - ADIYAMAN