FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...
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FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. - İSTANBUL
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