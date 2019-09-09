Son Dakika Haberleri: FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...
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FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...

43 dakika önce

FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı..., System.String[]

FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. - İSTANBUL

Kaynak Holding, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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