KAHRAMANMARAŞ - FETÖ terör örgütüne üyelikten hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin (46) Onikişubat ilçesinde, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A'nın (36) da Ekinözü ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, hükümlüleri, düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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