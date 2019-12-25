FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada... - Son Dakika

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FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada...
6 saat önce
FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı. - ANKARA
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