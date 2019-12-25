FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada... - Son Dakika

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada...

6 saat önce

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı.

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada..., System.String[]

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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