FETÖ, Türk Lirası değil, Amerikan Doları kullanıyor

Adana merkezli 10 ilde FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edilirken, zanlıların Türk Lirası yerine Amerikan Doları kullandığı tespit edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte Adana merkezli 10 ilde 17 kişinin FETÖ'ye maddi yardım sağladığı belirlendi. Polis, 17 zanlıyı gözaltına almak için 4 Kasım günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda aralarında iş adamları ve öğretmenlerinde olduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zor durumda olan FETÖ üyelerinin ailelerine ve örgüt üyelerine yardım amaçlı para verdikleri öne sürüldü. Zanlıların, paraları Türk Lirası olarak değil Amerikan Doları olarak verdiği öğrenildi. Zanlıların paralı ise çoğu kez kargo ile gönderdiği belirlendi. Ancak kargo ile de direk para şeklinde değil kitap içi oyularak bin dolar, hediyelik eşyanın içinde 10 bin dolar gönderdikleri ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA