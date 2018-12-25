Fetö Tutuklusu Eski Rektör Pakdemirli Tahliye İstedi

Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık 2 buçuk yıldan bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, hakkında hazırlanan raporlarda suç üretilmeye çalışıldığını iddia etti.

Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık 2 buçuk yıldan bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, hakkında hazırlanan raporlarda suç üretilmeye çalışıldığını iddia etti. Pakdemirli, delil olarak gösterilen ezan vakit programının herkese açık bir uygulama olduğunu, ayrıca evinde ele geçirilen dini kitapların da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basıldığını öne sürdü.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 10 Ağustos 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Pakdemirli'nin avukatı dava dosyasına geçtiğimiz günlerde eklenen dijital materyallere ilişkin cevabın yer aldığı dilekçeyi mahkeme heyetine sundu. Dosyaya bugün savcılık tarafından eklenen dijital materyallerinin incelenmesi için ise ek süre talep edildi.



Öte yandan Pakdemirli'nin avukatı, müvekkili hakkında hazırlanan 252 sayfalık telefon kayıtlarını incelediklerini ve bunların delil niteliğinde olmadığını iddia etti. Mahkemede ifade veren tutuklu Pakdemirli, her mahkemeye geldiğinde yeni dijital materyallerin dosyasına eklendiğini ve buna bağlı olarak tutukluluk halinin sürekli uzadığını belirterek, "Her mahkemeye geldiğimde yeni evraklar geliyor dosyama. Ben de bunlara cevap vermek üzere doğal olarak ek süre istiyorum. Bu nedenle tutukluluk halim uzuyor. Hakkımda KOM Şube tarafından hazırlanan materyalleri inceledim. Hazırlanan raporlar itibar edilemez. Emniyet tarafından hazırlanan raporlarda suç üretilmeye çalışılmıştır. Örnek olarak herkese açık ve herkesin indirebileceği ezan vakitleri programını indirmem, bu uygulamanın FETÖ üye mensupları tarafından kullanıldığı ve terör suçu olduğu yazılmış. Bunu terör suçu olarak kabul etmiyorum" dedi.



Evinde bulunan bazı kitapların delil olarak gösterildiğini anlatan Pakdemirli, ifadesine şöyle devam etti:



"Evimde bulunan ve bazı kitapların Diyanet İşleri tarafından basılmasına rağmen bu delil olarak kullanılmış. Polislerin dini bilgisi yok"



Pakdemirli'nin polislere yönelik sözleri üzerine araya giren Mahkeme Başkanı, "Polislerin dini bilgisini sorgulamak ne size ne de bize düşer. Herkesin dini inancı ayrı. Bununla ilgili yorum yapmak uygun değil" cevabını verdi.



Pakdemirli ise sözünün kayıtlara geçmesini ısrar ederek, "Polislerin dini bilgisi yok. Çünkü, evimde bulunan bu kitaplar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmıştır" ifadelerini kullandı.



Pakdemirli, tutukluluk halinin devam etmesinde bir gerekçe olmadığını, dosyasına eklenen yeni dijital materyallerin de incelenmesi için ek süre ve tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, Pakdemirli'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya yeni eklenen dijital materyallerin Pakdemirli ve avukatları tarafından incelenmesi için davayı 11 Ocak Cuma gününe erteledi. - MANİSA

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