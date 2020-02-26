FETÖ tutuklusuna engelli çocuğuyla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali sayıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ tutuklusuna engelli çocuğuyla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali sayıldı - Son Dakika

FETÖ tutuklusuna engelli çocuğuyla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali sayıldı

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi, tutuklu bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin, down sendromlu çocuğu ile cezaevinde haftada bir açık görüş yapma talebinin infaz hakimliğince reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

FETÖ tutuklusuna engelli çocuğuyla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali sayıldı, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, tutuklu bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin, down sendromlu çocuğu ile cezaevinde haftada bir açık görüş yapma talebinin infaz hakimliğince reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, FETÖ üyeliğinden tutuklanan Ahmet Gülen, Manisa Cezaevine konuldu.

Gülen, alınan sağlık raporuna göre, yüzde 90 oranında engelli ve down sendromlu oğlu ile sağlık durumu nedeniyle haftada bir açık görüş yapma talebini infaz kurumuna iletti.

Talebi İdare ve Gözlem Kurulunca reddedilen başvurucunun bu karara yaptığı itiraz da Manisa İnfaz Hakimliğince reddedildi.

İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet Gülen, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Kapalı görüşün engelli oğlunun algılayabileceği bir iletişim türü olmadığını, bu nedenle oğluyla ayda bir değil, her hafta açık görüş yapmak istediğini belirten başvurucu, bunun engellenmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneği, Manisa İnfaz Hakimliğine gönderildi.

Gerekçeden

Yüksek Mahkemenin kararında, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumunda tutulmanın doğal sonucu olarak sosyal ilişkilerinin sınırlandırılmasının kaçınılmaz olduğu, tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarına ilişkin farklı kurallar getirilmesinin, kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi için meşru amaç olduğu belirtildi.

Açık görüş hakkının kamusal makamlar tarafından her durumda karşılanmasının söz konusu olamayacağına işaret edilen kararda, ancak başvurucunun çocuğunun özel durumunun hiçbir şekilde değerlendirilmemesi anlamına gelmeyeceği kaydedildi.

Yüzde 90 oranında engelli ve down sendromlu çocuğun kapalı görüş hakkından gereği gibi faydalanamadığı iddiasının ve normal bir çocuğa göre daha özel koşullar sağlanarak tutuklu olan babasıyla görüşmesi talebinin kamusal makamlarca değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen kararda, şu tespitler yapıldı:

"Başvurucunun çocuğunun özel durumu nedeniyle açık görüş hakkından daha fazla faydalanma olanağı getirilmesi talebinin reddedilmesi suretiyle başvurucunun aile hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı, mevzuat hükümlerinin dar ve sınırlayıcı şekilde yorumlandığı, ayrıca asgari aile ilişkilerinin temini açısından müdahalenin ölçülü olmadığı gibi demokratik toplum düzeninde gerekli bir müdahale olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenlerle başvurucunun Anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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