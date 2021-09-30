FETÖ üyeleri bu kaçış yöntemini ilk kez kullandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz altında ilerlemelerini sağlayan 'sea scooter' (Su altı scoteer) ile Yunanistan'ın Sisam adasına geçiş yapan ve Yunan unsurları tarafından yakalanarak Türk karasularına geri itilen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne mensup şahısların yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak için kullandıkları yol ve yöntemlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri TSK personeli iken görevden ihraç edilen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi O.Y., E.G. ve F.K. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışması ile şahıslar Güzelçamlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

"Su altı scooter ile Yunanistan'a kaçmışlar"

Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde başka bir ilden temin ettikleri 'sea scooter' olarak tabir edilen deniz altında ilerlemelerini sağlayan araçlarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçiş yaptıkları, Yunan unsurları tarafından Türk sularına geri itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan FETÖ-PYD üyesi O.Y. ve E.G. tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN