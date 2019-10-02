Son Dakika Haberleri: Fetö üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Fetö üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı

1 saat önce

KONYA merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Fetö üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı, System.String[]

KONYA merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı ileri sürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yeniden aktif yapılanma içinde olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu aktif yapılanma içinde olan 5'i avukat 9'u kadın 26 kişinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı saptandı. Şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Konya başta olmak üzere Ankara, Antalya, Aksaray, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden avukat H.K.Y. ile eşi M.F.Y.'nin yurt dışında oldukları belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da kadınları günde 70 erkekle fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi
30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:38:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]