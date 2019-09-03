Son Dakika Haberleri: FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

9 saat önce

Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 zanlı yakalandı.

FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı, System.String[]

Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde 4 kişiyi yakaladı.

Yapılan araştırmada FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan İ.B, P.B, M.S. ve N.D. gözaltına alındı. Şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yunanistan, Doyran, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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