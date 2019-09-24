Son Dakika Haberleri: FETÖ üyelerine 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ üyelerine 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' operasyonu

1 saat önce

FETÖ üyelerine 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' operasyonuVAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

FETÖ üyelerine 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' operasyonu

VAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasına istinaden Van Cumhuriyet Başsavcılığınca anılan suçlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 15 ihraç komiser yardımcısı şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 24 Eylül 2019 günü Van merkezli İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 9 şüpheli ceza infaz kurumlarında tutuklu olup, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

FETÖ üyelerine 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' operasyonu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularını sızdıran 40 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:00:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ üyelerine 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]