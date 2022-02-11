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FETÖ üyelerini örgüte bağlılıklarına göre kodlamış - Son Dakika

FETÖ üyelerini örgüte bağlılıklarına göre kodlamış

11.02.2022 11:20
FETÖ üyelerini örgüte bağlılıklarına göre kodlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyeleri arasında örgüte bağlılık derecesine göre derecelendirme ve kodlama yaptığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyeleri arasında örgüte bağlılık derecesine göre derecelendirme ve kodlama yaptığı belirlendi.

Kapatılan Polis Akademisi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, örgüt üyelerinin bağlılığı, mahrem yapıyla irtibatı ve faaliyet düzeyine göre 1 ile 5 arasında kodlandıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerden elde edilen bilgilere göre örgüt mensuplarının bağlılık derecelendirilmesinden ayrı olarak sınıflandırmada 'dış' ve 'ilgi' şeklinde kategorinin de yapıldığı excel dosyasında görüldü.

Örgüte tam bağlı olanlar 5'le derecelendirildi

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadelere göre 1 ile derecelendirilen kişilerin örgüt vasıtası ile okula girmiş ancak irtibatını kesmiş, haber alınamayan üyeler olduğu, dini hassasiyetleri olan ve cuma namazlarına gidenlerin 2 rakamıyla, örgütle irtibatı az olan üyelerin 3 rakamıyla, mahrem yapıyla orta seviyede ilişkisi olan kişilerin 4 ile, mahrem yapıya bağlı ve üst seviyede ilişkisi olan üyelerin de 5 rakamı ile derecelendirildiği ifade edildi. Soruşturmada, 459 kişi hakkında kodlama yapıldığı belirtildi. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis Akademisi, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyelerini örgüte bağlılıklarına göre kodlamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ üyelerini örgüte bağlılıklarına göre kodlamış - Son Dakika
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