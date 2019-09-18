Son Dakika Haberleri: FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık davası
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FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık davası

2 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklananlardan bazılarını para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık davası, System.String[]

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklananlardan bazılarını para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.


Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, tutuklu yargılanan E.E.Ç. ve tutuksuz sanıklar B.Ö, H.Ö, M.İ, Y.Y, M.Y.B. ile yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz iki sanık ise duruşma salonuna gelmedi.


Elebaşı olmakla suçlanan E.E.Ç, önceki savunmalarını tekrarlayarak FETÖ davalarını her zaman takip ettiklerini söyledi.


Bu durumun çevresindeki kişiler tarafından bilindiğini belirten sanık, "Arkadaşlarım, dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatımı önerirdim. Biz asla bir örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Biz sadece arkadaşlarımıza, eşe dosta yardımcı olmaya çalıştık. İddiaları kabul etmiyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen S.D. ise şu ifadeleri kullandı:

"Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesinden, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen bir dosyam vardı. E.E.Ç. ile tanıştık. Kendisinin tanıdık avukatı olduğunu ifade ederek 50 bin lira istedi. Parayı verip, vekalet verdim, karara itiraz edildi ama bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine parayı istedim ve geri aldım. Zararım sadece benim cahilliğimden, şikayetçi değilim."

Mahkeme heyeti, E.E.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa ve çevre illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı sanıkları para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 21 Temmuz 2018'de 9 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklulardan 5'i daha önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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