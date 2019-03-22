Son Dakika Haberleri: Fetö Üyelerini 'Yargı Organlarına' Yerleştirebilmek İçin Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve...

Fetö Üyelerini 'Yargı Organlarına' Yerleştirebilmek İçin Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve...

1 saat önce

IHAAW091718-ASA/22-03-2019- FETÖ üyelerini 'Yargı organlarına' yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri' oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Üyelerini 'Yargı Organlarına' Yerleştirebilmek İçin Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve..., System.String[]
IHAAW091718-ASA/22-03-2019

- FETÖ üyelerini 'Yargı organlarına' yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da 'Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri' oluşturduklar belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için 37 farklı ilde saat 05.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. 22.03.2019 09: 17: 18 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Ankara, İstanbul, 3. Sayfa
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