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Son Dakika Güncel FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaranlara operasyon

FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaranlara operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları belirtilen şüphelilere yönelik Edirne merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaranlara operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları belirtilen şüphelilere yönelik Edirne merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, diğer terör örgüt üyeleri ile şahıslara ait kişisel verileri maddi menfaat karşılığında temin eden ve örgüt mensuplarını yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçiren şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Edirne, Sakarya, Antalya ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında kamu görevlisi, KHK kararı ile askeriyeden ihraç edilen personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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