Fetö Üyelerini Yurt Dışına Kaçıranlara Operasyon
1 saat önce
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul
ve Ankara
'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. İzmit
'te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak, belgelere el konuldu. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:26 Kaynak: DHA
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