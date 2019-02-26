Son Dakika Haberleri: Fetö Üyelerini Yurt Dışına Kaçıranlara Operasyon

Fetö Üyelerini Yurt Dışına Kaçıranlara Operasyon

1 saat önce

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Fetö Üyelerini Yurt Dışına Kaçıranlara Operasyon, System.String[]
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. İzmit'te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak, belgelere el konuldu. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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