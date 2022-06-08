FETÖ üyelerinin telefonlarının şifreleri çözülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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FETÖ üyelerinin telefonlarının şifreleri çözülmeye çalışılıyor

08.06.2022 12:07
FETÖ üyelerinin telefonlarının şifreleri çözülmeye çalışılıyor

BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin balkondan attıkları telefonların şifreleme sisteminin çözülmesi için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, şüphelilerin operasyon sırasında telefonlarını balkondan attıkları, ele geçirilen telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu, şifrelerin çözülmesi için gerekli çalışma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin telefonlarındaki şifreleme sisteminin geçmişte bilinen ByLock gibi özel programların dışında farklı bir sistem olduğu değerlendiriliyor.

Bu arada, şüphelilerin örgütü ayakta tutmak için cezaevinden çıkanlara yardım organizasyonu gerçekleştirdikleri, toplantı yaptıkları, yardım faaliyetlerini organize ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Sorguları süren şüpheliler dışında çok sayıda kişinin de ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildiği öğrenildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ üyelerinin telefonlarının şifreleri çözülmeye çalışılıyor - Son Dakika

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