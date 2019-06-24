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FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçırılması davası

48 dakika önce

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçırılması davası, System.String[]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli'de tutuklu olan sanık Tamer E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmaların ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan iddia makamı, sanıklar Tamer E, Yücel K, Thundzay D.V. ve Ergin M.M'nin, "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmalarını, dosyadaki tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise beraatini talep etti.
Tamer E, savunmasında, göçmen olduğu iddia edilen kişilerin mülteci olduğunu ileri sürdü. Göçmen kaçakçılığı suçunu kesinlikle kabul etmediğini ifade eden Tamer E, "Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri de tanımıyorum, onlara yardım etmedim. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Tamer E'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İddianamede sanıkların, Türkiye'de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkardıkları sırada FETÖ üyelerini kaçırdıkları bilgisi yer alıyor.
Kaçırıldıkları tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında başsavcı, hakim, öğretmen, doktor ve polis memurlarının da bulunduğu sanıklar hakkında, "kaçakçılık", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "suçluyu kayırma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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