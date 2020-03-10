FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi... - Son Dakika

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...

7 saat önce

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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