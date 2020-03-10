FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi... - Son Dakika

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FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...
7 saat önce
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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