Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı

16.08.2022 15:30
Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevi yapmış M.D, Denizli'de bir bağ evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yapılan yargılama sonucu 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı kesinleşen M.D.'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'ndeki bir bağ evine baskın düzenleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

VALİ YARDIMCILIĞI VE KAYMAKAMLIK YAPMIŞ

M.D.'nin daha önce bir ilde vali yardımcılığı yaptığı, Ankara'daki bir ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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