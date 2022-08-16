M.D.'nin daha önce bir ilde vali yardımcılığı yaptığı, Ankara 'daki bir ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı - Son Dakika

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