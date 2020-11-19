FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN TALHA UĞURLUEL: İTİBARIM ZEDELENDİ - Son Dakika

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel , "Toplum önünde itibarım zedelendi. Beraatimi talep ederim" dedi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu. Hakkında ifade veren bir tanığın, Talha Uğurluel hakkında yurdu olduğuna dair beyanı olduğunun sorulması üzerine Uğurluel, iddiayı reddetti. Uğurluel, "15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü beni davet etti. 5 bin çevik kuvvet personeline boğaz turu yaptırdım. Bu iş için bana para da verdiler, kayıtları vardır. Şu anda yanımda getirdiğim çevik kuvvet şapkasını turda bana hediye ettiler. Darbe girişimden bir yıl sonra beni davet etmeleri için araştırmaları gerekir. Herhalde araştırmışlardır ki beni davet ettiler. Bu da benim iltisaklı olmadığımın göstergesidir. 2,5 yılda çok yıprandım. Toplum önünde itibarım zedelendi. Beraatimi talep ederim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Uğurluel, 25 Nisan 2019'daki duruşmada tahliye edilerek hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

Görüntü dökümü: ---------------Talha Uğurluel adliye koridorunda

- İstanbul