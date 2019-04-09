Son Dakika Haberleri: Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcı 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı (1)

Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcı 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı (1)

54 dakika önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcı 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı (1), System.String[]
FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:35 Kaynak: DHA

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