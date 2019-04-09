Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcı 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı (1)
50 dakika önce
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan
, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:38 Kaynak: DHA
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