Fetö Üyeliğinden Aranan Çift Yol Kontrolünde Yakalandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen T.B. (30) ve eşi E.B. (28) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Karapınar-Konya kara yolunda kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit edilen T.B. ve E.B. gözaltına alındı.

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