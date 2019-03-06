Son Dakika Haberleri: Fetö Üyeliğinden Aranan Çift Yol Kontrolünde Yakalandı

Fetö Üyeliğinden Aranan Çift Yol Kontrolünde Yakalandı

59 dakika önce

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

Fetö Üyeliğinden Aranan Çift Yol Kontrolünde Yakalandı, System.String[]
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen T.B. (30) ve eşi E.B. (28) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karapınar-Konya kara yolunda kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit edilen T.B. ve E.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Karapınar, Konya, Güncel
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