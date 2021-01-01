FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı

01.01.2021 00:02
FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı, System.String[]

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan "mahrem imamlara" yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kritik isimlerinden 2 şüpheli yakalanırken, aynı hücre evinin bulunduğu binadaki başka bir dairede aktif olarak kamuda öğretmenlik...

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan "mahrem imamlara" yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kritik isimlerinden 2 şüpheli yakalanırken, aynı hücre evinin bulunduğu binadaki başka bir dairede aktif olarak kamuda öğretmenlik yapan Safiye Ş. adlı FETÖ üyesi kadının da yakalandığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; İstanbul polisi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün sözde avukatlardan sorumlu 'mahrem imam' diye tabir ettiği hücre sorumlusu Kamil Bakum ile Eşref Üstünova adlı teröristler yakalanmıştı. Hücre evinin bulunduğu binada FETÖ üyesi başka bir kadın daha yakalandı. Ümraniye'de örgüte ait 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evin olduğu apartmana düzenlenen operasyonda yakalanan Bakum ve Üstünova'nın yanı sıra, söz konusu aynı hücre evinin bulunduğu binadaki bir başka dairede ise halen aktif olarak kamuda öğretmenlik yapan Safiye Ş. adlı FETÖ üyesi kadının da yakalandığı belirtildi.

Yazıcıoğlu soruşturmasındaki kritik isim de yakalanmıştı

Gece FETÖ'ye ait hücre evine yapılan operasyonda, Eşref Üstünova ve Kamil Bakum yakalanarak gözaltına alınmış, baskında çok sayıda örgütsel dokümanlar ile örgüt lideri Gülen'in fotoğraflarının da aralarında olduğu çok sayıda fotoğraf ele geçirilmişti. Hücre evinde yakalanan zanlılardan örgüt imamı Kamil Bakum, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun içindeki helikopterin enkazından cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yürüten Mustafa Atalar'ı davayı üstlenmesi için yönlendiren kişi olarak biliniyor. Aynı soruşturma kapsamında yakalanan toplam 3 FETÖ üyesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, İstanbul, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı - Son Dakika


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