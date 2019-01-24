Fetö Üyeliğinden Aranan Zanlı Örgüt Evinde Yakalandı
30 dakika önce
Eskişehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir
'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İstanbul
'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen Ali T. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, zanlıyı İstanbul'da saklandığı örgüt evinde yakaladı.
Kente getirilen Ali T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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