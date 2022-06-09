FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı - Son Dakika
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FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı

09.06.2022 16:28
FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.B., Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.B., Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Bozma kararının ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan sanık A.B.; duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. A.B.'nin avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanının Yargıtay'ın bozma ilamı kararını okumasının ardından sanık A.B. ifadesinde; "Bozma ilamına uyulsun. Aleyhime olan konuları kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada ayrıca 4 tanık dinlendi. Tanıklardan Ş.V.; "17-25 Aralık sürecinde televizyon haberlerinden dolayı hükümete yanlış yapıldığını, iyilik amaçlı bir yapının siyasete karışmaması gerektiğini söylediğine şahidim" ifadelerini kullandı.

Bir diğer tanık H.F. ise; "Whatsapp grubu, o tarihte Melikşah Üniversitesindeki personelin eşlerinin bulunduğu haberleşme amaçlı bir gruptu. Bu grupta A.B. de vardı. Örgütsel yazışmalar olduğuna şahit olmadım. Yazışmaları bu şekilde algılamadım" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yargıtay, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı - Son Dakika
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