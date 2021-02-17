FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı

17.02.2021 17:06
FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı, System.String[]

Malatya'da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığınca, FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen eski polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - MALATYA

FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis Memuru, Malatya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı - Son Dakika


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