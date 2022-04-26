FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN AVUKAT SAVUNMA YAPTI - Son Dakika

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen avukat Cemalettin Mutlu örgüt üyeliği suçundan yargılandığı davada savunma yaptı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemalettin Mutlu getirildi. Şikayetçi Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Edip Özbek, "Cemalettin Mutlu'yu avukat olarak tanırım. FETÖ ile ilgisi olduğundan asla bilgim yok. Ahmet Çelebi'yi tanırım. Arkadaşımın kardeşidir. Şike davasında oda gözaltına alınmış mahkemesi olduğunu öğrendik. Abisi Mehmet Çelebi'yi tanırım onunla bu duruşma günü konuşurken avukatı olmadığını öğrendim. Adliyeden Cemalettin'in de çıktığını görünce durumu özetledim avukatı olur musun dedim. O da Şekip Mosturoğlu'nun avukatı olduğunu söyledi. Avukatlığı da kabul etmedi" dedi.Tanık Faik Işık ise sanığı mesleği gereği avukat olarak tanıdığını, sanık ile özel bir tanışıklığının olmadığı söyledi. Işık, şike soruşturmaları sürecinde Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayetlerde bulunduklarını belirterek, "Soruşturmayı başlatan polisler ile hakim ve savcıların işbirliğiyle hareket ettiği gerekçesiyle şikayetlerimiz oldu. Müvekkilimiz Aziz Yıldırım'ı görmeye Beşiktaş Adliyesi'ne gittiğimizde gazetelerde tutuklanacağı yazıyordu. Daha müvekkile sorular sorulmada, 'Soruları cevaplamadı.' diye haberler yapıldı" dedi. Mahkeme başkanının Faik Işık'a 'Aziz Yıldırım'ı verin bu soruşturma son bulsun.' denildi mi?" sorusu üzerine, Işık, "Sorgulanmakta olan sporculardan birine 'Aziz Yıldırım'ı verin buradan gidebilirsiniz.' denildiğini biliyoruz. Bunun üzerine 'Gidin bu arkadaşlara söyleyin yasa dolayısıyla böyle bir zorlama olamaz.' dedim. Bizi sinirlendiren şey şuydu, Türkiye'nin saygın kurumlarının aşama aşama bitirildiğini gördüm" diye konuştu. Şike operasyonu sürecinde dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı olduğunu belirten Işık, "Bu operasyonlardan hemen sora sayın başbakana gidip beni azletmesini istedim. Çünkü eğer beni azletmese, 'Başbakan avukatını bu işe soktu' diyeceklerdi. Daha önce tartışırdık biz Aziz Bey'le ama bu kavgada yanında olmak istedim. Aziz Bey sorgulanırken klasörlerin içerisinde bir şey aranıyordu, hakim bulamıyordu, polis çağırıyordu, polis gelip hemen buluyordu. Bu bir şahsiyet cellatlığıydı. Sayın başbakana, 'Bu dosya bu bir şike mahkemesi değil, bu dosyanın içinde sizi de dinliyorlar.' dedim. O dosyalardan iddianameler hemen çıkmadı. İddianameler çıkana kadar pazarlıklar yapıldı. Bizim girdiğimiz dosya ayıklanmış dosyalardı. O dosyada iki dosya vardı biz kamuoyunun bildiği dosyayı takip ettik. 7 Şubat MİT Krizinden sonra sayın başbakan beni çağırdı. O tarihten sonra kırgınlığımız bitti. Ben sayın Erbakan'ın da Suudi Arabistan kralının da avukatlığını yaptım. Sayın başbakanla en az görüştüğümüz dönem şike operasyonuyla MİT krizine kadar süreçtir" ifadelerini kullandı.

"SOL ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİ OLMUŞ BİR İNSANIM"Duruşmada savunma yapan Cemalettin Mutlu, "7 kişilik dizayn edilen koğuşta 44 kişi var. Burada dosyayı inceleyip savunma hazırlamam için fiziki ortamım yok. FETÖ evlerinde kaldığıma dair en ufak bir iddia bile yok. Etkin pişmanlıktan faydalanan tanık, FETÖ ile alakasız bir insan olduğumu beyan etmiştir. FETÖ medya organlarında aboneliğim yok. Avukatlık yapmamı istemeyen bazı insanlar 'Kendisi avukat olup, soruşturma dosyasında avukatlık yaptığı kişilerin tutuklanmamasını sağladı ve aldığı paraların büyük kısmını FETÖ'ye verdi.' diyorlar, kabul etmiyorum. Kenan İmirzalıoğlu'nun narkotik dosyasına baktı diyorlar. Kenan İmirzalıoğlu'nun avukatlığını yaptım evet çünkü ben iyi bir ceza avukatıyım. İmirzalıoğlu'nun dosyasına, kovuşturma aşamasında yani davası açıldıktan sonra baktım. Onun tutuklanmamasını benim emniyet ilişkilerimin önlediğini iddia ediyorlar. Soruşturma aşamasında bakmadım, o dönem avukatı Şeref Dede'ydi. Onu azledip beni tuttu. Sol örgütlerinin hedefi olmuş bir insanım, terörle teröristle anılacak son adam göster deseler kendimi gösteririm. DHKPC'nin açlık eylemlerinde bir kızın eylemine engel olmuş bir insanım. Allah insanı en iddialı olduğu yerden vurur derler, beni buradan vuruyorlar. Bu dosyadan beraat edeceğimi düşünüyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme heyeti sanık Cemalettin Mutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı anlatıldı. Sanık Mutlu'nun ayrıca ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği belirtilen iddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu'ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığı ve Mutlu'nun da kimi şüpheli şahıslara bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitler bulunduğu aktarıldı. İddianamede, Cemalettin Mutlu'nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.