Son Dakika Haberleri: Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim...

Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim...

23 dakika önce

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim..., System.String[]
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Polis Akademisi, Güncel
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