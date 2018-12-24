Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim...
23 dakika önce
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Polis Akademisi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: AA
Kargo İşçisi Kanepe Taşıma Bahanesiyle Evine Çağırdığı Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu
FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Son Dakika! İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı