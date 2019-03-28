Son Dakika Haberleri: Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Ferhat Sarıkaya, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 10...

Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Ferhat Sarıkaya, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 10...

1 saat önce

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Ferhat Sarıkaya,
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

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