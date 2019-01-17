Son Dakika Haberleri: Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 15...

Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 15...

2 saat önce

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın,
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Osman Şanal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu Formanın İçine Seni Beni Koy Daha Fazla Gol Atardık YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı

Amcasını Öldürdükten Sonra, Cesedin Üzerine Kamyonla Toprak Döktürmüş Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:04:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 15...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]