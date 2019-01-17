Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Osman Şanal'ın, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 15...
2 saat önce
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal
'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:59 Kaynak: AA
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