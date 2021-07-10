FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Tuğgeneral Atasoy tutuklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten yargılanan ve itirafçı olduktan sonra beyanını geri çeken eski Tuğgeneral Serdar Atasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy, FETÖ üyeliği suçundan gözaltına alınmıştı. Tanık olarak dinlendiği mahkemelerde de itirafçı olarak etkin pişmanlıktan faydalanan Atasoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İtirafçı olduktan sonra serbest bırakılan ve verdiği beyanlardan vazgeçtiğini belirten Atasoy, 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ankara ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemelerinde tanık sıfatıyla dinlenen ve beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunan, ardından verdiği ifadelerden vazgeçtiğini belirten Atasoy, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA