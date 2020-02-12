FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması... - Son Dakika

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FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması...
6 saat önce
FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:06 Kaynak: AA
FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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