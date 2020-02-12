FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması... - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması...

6 saat önce

FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması..., System.String[]

FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü'nün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Faruk Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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