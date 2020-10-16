FETÖ üyeliğinden yargılanan iş adamı Zenginer kardeşler hakkında karar - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden yargılanan iş adamı Zenginer kardeşler hakkında karar

16.10.2020 14:34
FETÖ üyeliğinden yargılanan iş adamı Zenginer kardeşler hakkında karar, System.String[]

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik iş adamları Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada karar açıklandı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik iş adamları Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Mehmet ve Mustafa Zenginer'in 8 yıl 1 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verirken, Salih Zenginer'in ise 3 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mustafa, Salih ve Mehmet Zenginer hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasında bir değişiklik olmadığını söyleyerek sanıkların atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması sorulan sanık Salih Zenginer, mütalaanın hiçbir noktasına katılmadığını söyleyerek "Mahkemede bugüne kadar bana tek bir soru bile sorulmadı. Vatanını milletini seven bir insanım. Sosyal hayatımda, ticari hayatımda yasal olmayan tek bir faaliyetim bile olmadı. Benim gibi bir insan ceza alacaksa emin olun ülkenin yarısına ceza vermeniz gerekir. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Bir diğer sanık Mustafa Zenginer ise iyi niyetle hazırlanmamış bir mütalaa ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek "Sanki ben hiç savunma yapmamışım gibi aynı iddialar mütalaada. Ben hiçbir zaman bir terör örgütü ile bağlantılı olmadım. Bu haksızlığa son verilmesini ümit ediyorum. Hukuki ve adil bir karar verilmesini istiyorum" dedi. Sanık Mehmet Zenginer ise suçsuz olduğunu ve beraatını istediğini söyledi.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Mehmet ve Mustafa Zenginer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Salih Zenginer'in ise 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen hard diskte FETÖ elebaşının röportaj kaydı videosu ile silinmiş klasörlerde FETÖ'ye ait başkaca sohbet videolarına rastlandığı aktarılmıştı. Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle KHK kapsamında kapanan kuruluşlar ve derneklerde üst düzey pozisyonlarda çalıştığı da mütalaada belirtilmişti. Mütalaada sanıklar Salih Zenginer ile Mustafa Zenginer arasındaki parasal işlemlerin de altı çizilerek "Sanıklar arası para transferinin çek üzerinden değil de basit eft-havale işlemi ile de gerçekleşebileceği işlemin çek ile olmasının, ve paranın büyüklüğü ile çekin fotoğrafının çekilmesinin şüphe arz ettiği" açıklanmıştı. Sanıkların FETÖ doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen mütalaada, Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

FETÖ üyeliğinden yargılanan iş adamı Zenginer kardeşler hakkında karar
FETÖ üyeliğinden yargılanan iş adamı Zenginer kardeşler hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü, İş Adamı, Karar, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyeliğinden yargılanan iş adamı Zenginer kardeşler hakkında karar - Son Dakika

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