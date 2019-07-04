FETÖ üyeliğinden yargılanan Talha Uğurluel'in adli kontrolü kaldırıldı

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA - FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel hakkında adli kontrol kararı kaldırıldı. Mahkeme, sanık Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Talha Uğurluel ve avukatı Hakan Tunçkol katıldı. Mahkeme Başkanı, bazı tanık ifadeleri ile yargılandıkları FETÖ davalarında Uğurluel'in adının geçtiği savunmalar yapan kişilerin ifadelerinin dava dosyasına girdiğini belirtti. Mahkeme başkanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Selim Demir'in ifadesinin dava dosyasına gönderildiğini, Demir'in ifadesinde "Çanakkale ve Bursa gezisine katıldığını, sanık Uğurluel'in rehberlik yaptığını, bu gezide katılımcıların cemaat eğilimlerinin ölçülmeye çalışıldığını, kendilerinde olumlu kanaat oluşturan katılımcıların bir üst seviye organizasyonlara davet edildiğini" anlattığını ifade etti. Bunun üzerine söz alan sanık Talha Uğurluel, "Ben yıllardır tur yapan bir rehberim, yurtiçi ve yurtdışı gezilerde rehberlik yaparım. Gezdirdiğim herkesi tanımam mümkün değil. Hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ederim" dedi.

TANIK DİNLENDİ

Daha sonra Timaş Yayınları yayıncısı Osman Okçu tanık olarak dinlendi. 2009 yılından beri yayıncısı olduğu Timaş Yayınları'nda Talha Uğurluel'e ait 8 kitap yayınlandığını belirten Okçu, "2009-2012 yıllarına kadar NT mağazalarına kayyum atanana kadar, NT mağazalarında Talha Uğurluel'e ait bizim basımını yaptığımız kitaplar yer almadı. Kaynak Holding'in Bulgurlu'daki binasına gittim. Sorumlu olduğu söylenen Reşit Haylamaz ile görüştüm. Kitapların mağazalarda satışının neden yapılmadığını sordum. Reşit Haylamaz bana daha önceden bizim yayınevimizde basılan kitap sahiplerinin başka yayın şirketleri tarafından kitaplarının basılması halinde satışını yapmıyoruz şeklinde cevap verdi. Görüşme esnasında ben Haylamaz'a, Talha Uğurluel'in kitaplarının değerli olduğunu ifade ettim. Kaynak Holding'in uyguladığı bu ambargo sadece Talha Uğurluel ile sınırlı değildi. Birçok benzer durumda olan yazarlarının da kitapları bu şekilde ambargoya uğruyordu. Reşit Haylamaz ile görüşme esnasında yazar Talha Uğurluel hakkında olumsuz görüş bildirdi" diye konuştu.

"ÖRGÜTÜN YASAKLI YAZARLARINDANIM"

Sanık Talha Uğurluel ise tanıktan sonra söz alarak 2004- 2005 yılları arasında 8 ay editörlük yaptığını ve sonra ayrıldığını söyleyerek "Editörlükten ayrıldıktan sonra sadece kitaplarımı yazmaya başladım, 2008 yılında da kitaplarımı Kaynak Yayınları'ndan çektim ve Timaş Yayınları ile çalışmaya başladım. Kısacası ben bu örgütün yasaklı yazarlarındanım" dedi. Sanığın avukatı Hakan Tunçkol, müvekkilinin örgütün en zirve olduğu dönemde editörlük görevini bıraktığını söyleyerek, "Tanık ifadesinde geçen Reşit Haylamaz isimli kişinin örgütün en tepe yöneticilerinden bir tanesidir. Bildiğimiz kadarıyla 44. sıradadır" dedi.

YURT DIŞI YASAĞININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Talha Uğurluel'in polise imza atma şeklinde uyguladığı adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağına devamına hükmeden heyet, "Maceracı" olarak tanınan Murat Yeni ile Beyza Tufan ve Özlem Darama'nın yeniden zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

