FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı

29.01.2021 21:14

FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı Fetullahçı Terör Örgüt'ne yönelik yürütülen soruşturmada 'Terörizmin Finansmanı Suçları' kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgüt'ne yönelik yürütülen soruşturmada 'Terörizmin Finansmanı Suçları' kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adli kaynaklara dayanan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 4 gün evvel düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mali yapısına destek sağladıkları iddiasıyla aranan örgüt üyesi 31 şüpheli yakalanmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları tamamlanan 31 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ/PDY üyelerinden 27'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, örgüt üyesi 4 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı
FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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