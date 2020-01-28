FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir merkezli üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla kurum çalışanı oldukları belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir merkezli üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla kurum çalışanı oldukları belirtilen 5 şüpheli yakalandı.


Yapılan soruşturmalardan tespit edilen ve haklarında evlerini örgütsel amaçlı yapılan sohbet toplantılarında kullandıkları belirlenen 5 şüpheliye TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

TEM Otoyolu, Balıkesir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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