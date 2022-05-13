FETÖ üyesi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan F.İ. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın Karaköprü ilçesi kırsalındaki bir adreste olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yakalanan F.İ., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA