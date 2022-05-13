FETÖ üyesi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi jandarma tarafından yakalandı

13.05.2022 22:36
FETÖ üyesi jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan F.İ. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın Karaköprü ilçesi kırsalındaki bir adreste olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yakalanan F.İ., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Jandarma, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyesi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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