FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı

20.01.2021 19:39
FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle 2016'dan beridir firari olarak aranan 2 üst düzey örgüt sorumlusu, saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle 2016'dan beridir firari olarak aranan 2 üst düzey örgüt sorumlusu, saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi', diğerinin de öğrencilerden sorumlu 'mahrem abla' pozisyonunda yer aldığı ortaya çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, firari olarak aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için araştırma başlattı. Ekipler, yapılan ishtihbari çalışmalar neticesinde 2 üst düzey örgüt yöneticisi Y.M. ve K.M.'nin, Etimesgut ilçesindeki gaybubet evinde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'MAHREM ABİ' VE 'MAHREM ABLA'2016'dan bu yana kaçak yaşayan şüphelilerin, yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla kılık değiştirdikleri, sahte kimlik taşıdıkları ve bu sahte kimlikleri de sürekli değiştirdikleri saptandı. 2 şüphelinin de ByLock uygulaması üzerinden yaptığı örgütsel yazışmalar ortaya çıkarılırken, örgüt içerisinde K.M.'nin askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi', Y.M.'nin ise öğrencilerden sorumlu 'mahrem abla' pozisyonunda yer aldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, K.M. ve Y.M.'nin üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu da tespit edildi.SAHTE KİMLİK ÜRETİM MERKEZİ

Örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait çok sayıda örgütsel içerikli not, doküman, yüklü miktarda döviz, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca gaybubet evinin örgüt üyeleri tarafından sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da yapılan tespit edildi.


FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı
FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı
YORUMLAR
500
Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' gaybubet evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement