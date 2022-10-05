Fetö Üyesi Olduğu Gerekçesiyle Ordudan İhraç Edilen Eski Binbaşı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Fetö Üyesi Olduğu Gerekçesiyle Ordudan İhraç Edilen Eski Binbaşı İstanbul'da Yakalandı

05.10.2022 10:28

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S. İstanbul’da yakalandı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesindeyken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S., bu sabah saklandığı evde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 10 bin euro, 12 bin 440 dolar ve 10 bin 870 sterlin ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: ANKA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetö Üyesi Olduğu Gerekçesiyle Ordudan İhraç Edilen Eski Binbaşı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fetö Üyesi Olduğu Gerekçesiyle Ordudan İhraç Edilen Eski Binbaşı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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