FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 3 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 3 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ömer G. ve Sebile G. katıldı. Faruk G. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Ömer G. savunmasında beraatini talep ederek, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Sebile G. ise suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Faruk G'yi 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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