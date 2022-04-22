FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

22.04.2022 16:46
FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı
FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kocaeli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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