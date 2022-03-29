FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

29.03.2022 11:28
FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da jandarma ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı.

Trabzon'da jandarma ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari ve saha araştırmaları sonucu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (34) isimli şüpheli Çaykara ilçesindeki saklandığı evde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Çaykara, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika


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